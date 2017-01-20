CodeBaseSecciones
RSI Experiment - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Esta versión de RSI es un "experimento" con diferentes métodos de cálculo de RSI. Welles Wilder usaba lo que con frecuencia se llama "ЕМА Wilder", que en esencia supone lo mismo que una МА suavizada (SMMA).

En esta versión podemos elegir cuál de las cuatro medias móviles podemos usar para el cálculo de RSI. De esta forma, obtenemos 3 tipos de RSI absolutamente nuevos.

Además, antes de comenzar los cálculos, podemos suavizar preliminarmente el precio. En este caso, obtendremos versiones completamente nuevas de RSI a partir de МА. Así, realizando este "experimento", cambiando el tipo de la media móvil sencilla en los cálculos, obtenemos tipos de RSI/RSIOMA totalmente únicos.


