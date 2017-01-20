Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI Experiment - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1691
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Esta versión de RSI es un "experimento" con diferentes métodos de cálculo de RSI. Welles Wilder usaba lo que con frecuencia se llama "ЕМА Wilder", que en esencia supone lo mismo que una МА suavizada (SMMA).
En esta versión podemos elegir cuál de las cuatro medias móviles podemos usar para el cálculo de RSI. De esta forma, obtenemos 3 tipos de RSI absolutamente nuevos.
Además, antes de comenzar los cálculos, podemos suavizar preliminarmente el precio. En este caso, obtendremos versiones completamente nuevas de RSI a partir de МА. Así, realizando este "experimento", cambiando el tipo de la media móvil sencilla en los cálculos, obtenemos tipos de RSI/RSIOMA totalmente únicos.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16840
T3 velocity, ahora también en una versión que permite dibujar directamente en el gráfico.T3 Velocity V.2.0
T3 velocity es un indicador totalmente nuevo, que usa Т3 para los cálculos.
RSI, experimento con niveles "flotantes".RSI Exp with Filled Areas
RSI, experimento con la adición simple de zonas coloreadas al cruzar los niveles flotantes.