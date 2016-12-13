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Индикаторы

T3 Velocity V.2.0 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3925
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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T3 velocity — не просто сглаженный с помощью Т3 индикатор Velocity. Это абсолютно новый индикатор, в котором Т3 используется для расчетов.

Велосити по сути своей представляет сильно сглаженный Моментум, а использование в расчетах Т3 делает его еще более сглаженным. Он включает оригинальные расчеты Тима Тильсона, а также улучшенные расчеты Фулкса/Матулича. Добавлен обычный выбор из 20 типов цены и градиентная окраска, чтобы облегчить определение импульса.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16838

Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.

Double Smoothed Stochastic on Chart Double Smoothed Stochastic on Chart

Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.

T3 Velocity on Chart T3 Velocity on Chart

T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.

RSI Experiment RSI Experiment

Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.