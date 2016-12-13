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T3 Velocity V.2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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T3 velocity — не просто сглаженный с помощью Т3 индикатор Velocity. Это абсолютно новый индикатор, в котором Т3 используется для расчетов.
Велосити по сути своей представляет сильно сглаженный Моментум, а использование в расчетах Т3 делает его еще более сглаженным. Он включает оригинальные расчеты Тима Тильсона, а также улучшенные расчеты Фулкса/Матулича. Добавлен обычный выбор из 20 типов цены и градиентная окраска, чтобы облегчить определение импульса.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16838
Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.Double Smoothed Stochastic on Chart
Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.
T3 velocity, теперь и в версии отрисовки прямо на графике.RSI Experiment
Эта версия RSI — "эксперимент" с различными способами вычисления RSI.