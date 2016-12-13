T3 velocity — не просто сглаженный с помощью Т3 индикатор Velocity. Это абсолютно новый индикатор, в котором Т3 используется для расчетов.



Велосити по сути своей представляет сильно сглаженный Моментум, а использование в расчетах Т3 делает его еще более сглаженным. Он включает оригинальные расчеты Тима Тильсона, а также улучшенные расчеты Фулкса/Матулича. Добавлен обычный выбор из 20 типов цены и градиентная окраска, чтобы облегчить определение импульса.





