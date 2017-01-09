und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
T3 Velocity V.2.0 - Indikator für den MetaTrader 5
Der "T3 Velocity" ist keine von T3 geglättete Geschwindigkeit — es ist ein ganz neuer Indikator, der den T3 zur Geschwindigkeitsberechnung verwendet.
"Velocity" so, wie er ist, ist ein stark geglättetes Momentum und die Verwendung des T3 macht ihn noch glatter. Er verwendet die originale Kalkulation von Tim Tillson so wie eine modifizierte von Fulks/Matulich. Ergänzt wurde, wie jetzt üblich, die Auswahlmöglichkeit aus 20 Preisen und die Farbverläufe für ein einfaches Erkennen.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16838
