Indikatoren

T3 Velocity V.2.0 - Indikator für den MetaTrader 5

Der "T3 Velocity" ist keine von T3 geglättete Geschwindigkeit —  es ist ein ganz neuer Indikator, der den T3 zur Geschwindigkeitsberechnung verwendet.

"Velocity" so, wie er ist, ist ein stark geglättetes Momentum und die Verwendung des T3 macht ihn noch glatter. Er verwendet die originale Kalkulation von Tim Tillson so wie eine modifizierte von Fulks/Matulich. Ergänzt wurde, wie jetzt üblich, die Auswahlmöglichkeit aus 20 Preisen und die Farbverläufe für ein einfaches Erkennen.



Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.

Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart

Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik.

T3 Velocity auf dem Chart T3 Velocity auf dem Chart

Der T3 Velocity, jetzt auch als Version auf dem Chart

RSI Experiment RSI Experiment

Diese Version des RSI "experimentiert" mit verschiedenen Arten der internen Berechnung des RSI.