Indicadores

Rapid RSI T3 Prefiltered - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1414
Ranking:
(18)
Publicado:
 Media rápida RSI (una variación de la RSI de Cutler), convertida en adaptativa y suavizada adicionalmente usando el filtrado de precio preliminar Т3.

Como ayuda adicional, se ha añadido el coloreado en gradiente, para definir con mayor facilidad la tendencia y el impulso.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16837

