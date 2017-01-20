Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Rapid RSI T3 Prefiltered - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1414
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Media rápida RSI (una variación de la RSI de Cutler), convertida en adaptativa y suavizada adicionalmente usando el filtrado de precio preliminar Т3.
Como ayuda adicional, se ha añadido el coloreado en gradiente, para definir con mayor facilidad la tendencia y el impulso.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16837
Double Smoothed Stochastic on Chart
Versión "on chart" (en el gráfico) del Estocástico de suavizado doble.Double Smoothed Stochastic
Estocástico de suavizado doble con opciones adicionales.
T3 Velocity V.2.0
T3 velocity es un indicador totalmente nuevo, que usa Т3 para los cálculos.T3 Velocity on Chart
T3 velocity, ahora también en una versión que permite dibujar directamente en el gráfico.