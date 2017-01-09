CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
853
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16836

Doppelt geglättete Stochastik Doppelt geglättete Stochastik

Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras

Der Aroon Oszillator auf dem Chart Der Aroon Oszillator auf dem Chart

Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.

Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.

T3 Velocity V.2.0 T3 Velocity V.2.0

Dieser "T3 Velocity" ist ganz neu und verwendet den T3, um die Geschwindigkeit ("velocity") zu berechnen.