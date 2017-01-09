Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 853
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16836
Doppelt geglättete Stochastik
Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar ExtrasDer Aroon Oszillator auf dem Chart
Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.
Rapid RSI T3 Prefiltered
Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.T3 Velocity V.2.0
Dieser "T3 Velocity" ist ganz neu und verwendet den T3, um die Geschwindigkeit ("velocity") zu berechnen.