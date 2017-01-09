Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.

Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras

Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.

Dieser "T3 Velocity" ist ganz neu und verwendet den T3, um die Geschwindigkeit ("velocity") zu berechnen.