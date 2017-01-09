CodeBaseSeções
Indicadores

Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
1648
Avaliação:
(15)
Publicado:
A versão "no gráfico" do Estocástico Duplamente Suavizado


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16836

