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Double Smoothed Stochastic on Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Это версия "on chart" дважды сглаженного стохастика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16836
Double Smoothed Stochastic
Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.Aroon oscillator on chart
Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.
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