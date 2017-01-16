無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
二重平滑ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1200
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
追加的なオプションを持つ二重平滑ストキャスティクス。
- 価格の拡張された選択肢（20種類の価格）
- 高値、安値、終値の選択可能な価格（通常は固定）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16835
