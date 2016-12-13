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Double Smoothed Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями:
- Выбор цен расширен до 20
- Можно выбирать способ расчета цены: high, low и close.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16835
Aroon oscillator on chart
Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.Aroon on chart
Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.
Double Smoothed Stochastic on Chart
Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.Rapid RSI T3 Prefiltered
Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.