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Индикаторы

Double Smoothed Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2750
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями:

  • Выбор цен расширен до 20
  • Можно выбирать способ расчета цены: high, low и close.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16835

Aroon oscillator on chart Aroon oscillator on chart

Версия осциллятора Арун, отображенная на основном графике.

Aroon on chart Aroon on chart

Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.

Double Smoothed Stochastic on Chart Double Smoothed Stochastic on Chart

Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.

Rapid RSI T3 Prefiltered Rapid RSI T3 Prefiltered

Улучшенная адаптивная быстрая RSI (адаптивность достигается стандартным отклонением) с использованием Т3-фильтрации цен.