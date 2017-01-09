Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Estocástico Duplamente Suavizado - indicador para MetaTrader 5
- 2651
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Estocástico Duplamente Suavizado com algumas opções extras:
- Escolha estendida dos preços (20 tipos de preços)
- Escolha os preços pela máxima, mínima e fechamento (que são normalmente fixos)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16835
