CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Estocástico Duplamente Suavizado - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2651
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Estocástico Duplamente Suavizado com algumas opções extras:

  • Escolha estendida dos preços (20 tipos de preços)
  • Escolha os preços pela máxima, mínima e fechamento (que são normalmente fixos)


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16835

Oscilador Aroon no gráfico Oscilador Aroon no gráfico

A versão do oscilador Aroon, exibido no gráfico principal.

Aroon no gráfico Aroon no gráfico

A versão do indicador Aroon que exibe uma linha colorida, barras ou velas no gráfico principal.

Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico Estocástico Duplamente Suavizado no gráfico

A versão "no gráfico" Estocástico Duplamente Suavizado.

T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido T3 Pré-Filtrado do RSI Rápido

Atualizado o rsi rápido adaptativo (continua o desvio adaptativo) usando o filtro de preços t3.