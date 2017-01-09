Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Doppelt geglättete Stochastik - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras:
- Erweiterte Auswahl des Preises (20 Typen der Preise)
- Wählbare Preise für Hoch, Tief und Schlusskurs (normalerweise nicht änderbar)
Der Aroon Oszillator auf dem Chart
Dieser Version des Aroon Oszillators zeigt sich auf dem Hauptchart.Aroon auf dem Chart
Diese Version des Aroon Indikators zeichnet farbige Linien, Bars oder Kerzen auf den Hauptchart.
Doppelt geglättete Stochastik auf dem Chart
Die Version "on chart" der doppelt geglättete Stochastik.Rapid RSI T3 Prefiltered
Verbesserter "Adaptiver Rapid RSI" (Anpassung durch die Standardabweichung) unter Verwendung der durch den T3 gefilterten Preise.