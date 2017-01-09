CodeBaseKategorien
Indikatoren

Doppelt geglättete Stochastik - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Veröffentlicht:
Doppelt geglättete Stochastik mit ein paar Extras:

  • Erweiterte Auswahl des Preises (20 Typen der Preise)
  • Wählbare Preise für Hoch, Tief und Schlusskurs (normalerweise nicht änderbar)


