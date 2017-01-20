Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Aroon on chart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1315
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja una línea, barra o vela de color en el gráfico principal.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16828
Aroon Indicator in new form
Indicador Aroon en una nueva representación.Elder Auto Envelopes V2
Indicador "Envoltorios", que determina el tamaño del canal automáticamente mediante el cálculo de la desviación estándar en las últimas n barras.
Exp_TralingStop
El experto recoloca el stop-loss a la distancia del precio actual que se haya fijado en los ajustes del experto.Exp_ReOpenPositions
El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.