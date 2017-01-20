CodeBaseSecciones
Aroon on chart - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Este indicador dibuja una línea, barra o vela de color en el gráfico principal.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16828

Aroon Indicator in new form Aroon Indicator in new form

Indicador Aroon en una nueva representación.

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Indicador "Envoltorios", que determina el tamaño del canal automáticamente mediante el cálculo de la desviación estándar en las últimas n barras.

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

El experto recoloca el stop-loss a la distancia del precio actual que se haya fijado en los ajustes del experto.

Exp_ReOpenPositions Exp_ReOpenPositions

El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.