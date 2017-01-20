Indicador "Envoltorios", que determina el tamaño del canal automáticamente mediante el cálculo de la desviación estándar en las últimas n barras.

El experto recoloca el stop-loss a la distancia del precio actual que se haya fijado en los ajustes del experto.

El experto incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.