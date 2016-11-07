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Exp_ReOpenPositions - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Торговые операции эксперт производит в момент появления нового бара.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в доливочной сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint OldProfit=300; //профит предыдущей сделки в пунктах для доливки
input uint PosTotal=10; //количество доливочных сделок
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в доливочной сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint OldProfit=300; //профит предыдущей сделки в пунктах для доливки
input uint PosTotal=10; //количество доливочных сделок
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
//+----------------------------------------------+
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Waddah_Attar_Trend_Alert
Индикатор Waddah_Attar_Trend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Exp_TralingStop
Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.