CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ReOpenPositions - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2293
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ReOpenPositions.mq5 (19.84 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Торговые операции эксперт производит в момент появления нового бара.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта        |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в доливочной сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint OldProfit=300; //профит предыдущей сделки в пунктах для доливки
input uint PosTotal=10; //количество доливочных сделок
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
//+----------------------------------------------+

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Waddah_Attar_Trend_Alert Waddah_Attar_Trend_Alert

Индикатор Waddah_Attar_Trend с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Exp_TralingStop Exp_TralingStop

Эксперт производит перестановку стоплосса на фиксированное в настройках эксперта расстояние от текущей цены.

Exp_RSI Exp_RSI

Самый простой советник по RSI.

Exp_MFI Exp_MFI

Самый простой советник по MFI.