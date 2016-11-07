Эксперт наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Торговые операции эксперт производит в момент появления нового бара.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint OldProfit= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;



Рис. 1. Примеры сделок на графике

