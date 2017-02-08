und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ReOpenPositions - Experte für den MetaTrader 5
Der Expert Advisor erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten vom letzten Trade den in den Eingabeparametern des Experten festgelegten Limit übersteigt.
Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.
Der Expert Advisor führt Transaktionen aus, wenn ein neuer Balken auftritt.
//| Eingabeparameter des Indikators des Expert Advisors |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Anteil der Einlage an einem hinzugefügten Trade
input MarginMode MMMode=LOT; //Methode zur Berechnung der Lotgröße
input uint OldProfit=300; //Gewinn des vorherigen Trades in Punkten für das Hinzufügen
input uint PosTotal=10; //Anzahl zusätzlicher Trades
input uint StopLoss_=1000; //Stop Loss in Punkten
input uint TakeProfit_=2000; //Take Profit in Punkten
input int Deviation_=10; //max. Abweichung des Preises in Punkten
//+----------------------------------------------+
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16831
