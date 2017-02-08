Der Expert Advisor erhöht das Volumen einer offenen Position, wenn der Gewinn in Punkten vom letzten Trade den in den Eingabeparametern des Experten festgelegten Limit übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Der Expert Advisor führt Transaktionen aus, wenn ein neuer Balken auftritt.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint OldProfit= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;



Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

