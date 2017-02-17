このエキスパートアドバイザーは、前回の取引から得られた利益がEA入力で指定された閾値を上回った場合に、ポジションの数量を増加します。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

取引は新しいバーが現れたときに行われます。







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint OldProfit= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;



図1 チャートでの取引の例

