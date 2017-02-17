無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは、前回の取引から得られた利益がEA入力で指定された閾値を上回った場合に、ポジションの数量を増加します。
追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。
取引は新しいバーが現れたときに行われます。
//+----------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; // 追加された取引での預金シェア
input MarginMode MMMode=LOT; // ロット値検知法
input uint OldProfit=300; // ポイント単位での追加のひとつ前の取引の利益
input uint PosTotal=10; // 追加された取引の数
input uint StopLoss_=1000; // ポイント単位での決済逆指値
input uint TakeProfit_=2000; // ポイント単位での決済指値
input int Deviation_=10; // ポイント単位での最大価格偏差
//+----------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ |
//+----------------------------------------------+
図1 チャートでの取引の例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16831
