ポケットに対して
エキスパート

Exp_ReOpenPositions - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーは、前回の取引から得られた利益がEA入力で指定された閾値を上回った場合に、ポジションの数量を増加します。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

取引は新しいバーが現れたときに行われます。

//+----------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ  　　　　　         |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; // 追加された取引での預金シェア
input MarginMode MMMode=LOT; // ロット値検知法
input uint OldProfit=300; // ポイント単位での追加のひとつ前の取引の利益
input uint PosTotal=10; // 追加された取引の数
input uint StopLoss_=1000; // ポイント単位での決済逆指値
input uint TakeProfit_=2000; // ポイント単位での決済指値
input int Deviation_=10; // ポイント単位での最大価格偏差
//+----------------------------------------------+

図1　チャートでの取引の例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16831

