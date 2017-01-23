Participe de nossa página de fãs
Exp_ReOpenPositions - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor aumenta o volume da posição aberta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.
O Expert Advisor opera no momento em que uma nova barra surge.
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação de recarregamento
input MarginMode MMMode=LOT; //método para definir o tamanho do lote
input uint OldProfit=300; //lucro da posição anterior em pontos para recarregamento
input uint PosTotal=10; //número transações de recarregamento
input uint StopLoss_=1000; //Stop-Loss em pontos
input uint TakeProfit_=2000; //Take-Profit em pontos
input int Deviation_=10; // Desvio máximo em pontos
//+----------------------------------------------+
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
