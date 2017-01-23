O Expert Advisor aumenta o volume da posição aberta, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

O Expert Advisor opera no momento em que uma nova barra surge.







input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint OldProfit= 300 ;

input uint PosTotal= 10 ;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input int Deviation_= 10 ;



Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

