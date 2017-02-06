请观看如何免费下载自动交易
本 EA 交易在仓位的利润点数超过 EA 输入参数中指定的固定阈值时会加仓。
增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。
当新柱出现时进行交易。
//+----------------------------------------------+
//| EA 指标的输入参数 |
//+----------------------------------------------+
input double MM=0.1; //加仓占存款的比例
input MarginMode MMMode=LOT; //手数检测方法
input uint OldProfit=300; //加仓时之前利润的点数
input uint PosTotal=10; //加仓次数
input uint StopLoss_=1000; //止损点数
input uint TakeProfit_=2000; //获利点数
input int Deviation_=10; //最大价格偏移点数
//+----------------------------------------------+
图 1. 图表上交易的示例
