Die Linien oder Kanalgrenzen sind parallel zum gleitenden Durchschnitt (parallel zum langsamen MA, wenn sie zwei MAs verwenden). Innerhalb beider Linien müssen ungefähr 95% aller Preise der vergangenen zwei oder drei Monate des Tagescharts liegen und nur die außerordentlichen Spitzen sollten heraus reichen.

Die Kanalgrenzen bieten attraktive Profitziele - Verkäufe eher nahe der Obergrenze und das Schließen von Verkäufen nahe der Untergrenze.



"Elder Auto Envelope" berechnet automatisch die Kanalbreite über die Standardabweichung der letzten n Bars. Er ist so konzipiert, dass die Werte höchstens einmal pro Woche berechnet werden (einmal im Monat für einen Wochenchart), welches auch für Intratagesdaten verwendbar ist (verwenden Sie den Parameter "Fixed channel size", um von einem Modell zum nächsten zu wechseln).