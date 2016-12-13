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Elder Auto Envelopes V2 - индикатор для MetaTrader 5
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"Конверты" или линии каналов устанавливаются параллельно с МА (с медленной МА, если вы используете две МА). Две линии канала должны содержать примерно 95% всех цен за последние два или три месяца на дневном графике, и только экстремумы могут выходить за его пределы.
Линии канала предоставляют привлекательные цели профита — продажа лонгов происходит около верхней линии, а сопроводительные шорты — рядом с нижней.
Эта версия "Конвертов" автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах. Индикатор разработан для изменения значения максимум однажды в неделю (или раз в месяц на недельном графике), что делает его пригодным даже на внутридневных данных (используйте параметр ‘Fixed channel size’ чтобы переключаться между режимами).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16826
Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.Normalized Velocity
Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.
Индикатор Арун в новом отображении.Aroon on chart
Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.