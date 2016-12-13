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Индикаторы

Elder Auto Envelopes V2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
5285
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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"Конверты" или линии каналов устанавливаются параллельно с МА (с медленной МА, если вы используете две МА). Две линии канала должны содержать примерно 95% всех цен за последние два или три месяца на дневном графике, и только экстремумы могут выходить за его пределы.

Линии канала предоставляют привлекательные цели профита — продажа лонгов происходит около верхней линии, а сопроводительные шорты — рядом с нижней.

Эта версия "Конвертов" автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах. Индикатор разработан для изменения значения максимум однажды в неделю (или раз в месяц на недельном графике), что делает его пригодным даже на внутридневных данных (используйте параметр ‘Fixed channel size’ чтобы переключаться между режимами).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16826

Normalized MACD Normalized MACD

Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.

Normalized Velocity Normalized Velocity

Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.

Aroon Indicator in new form Aroon Indicator in new form

Индикатор Арун в новом отображении.

Aroon on chart Aroon on chart

Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.