"Конверты" или линии каналов устанавливаются параллельно с МА (с медленной МА, если вы используете две МА). Две линии канала должны содержать примерно 95% всех цен за последние два или три месяца на дневном графике, и только экстремумы могут выходить за его пределы.

Линии канала предоставляют привлекательные цели профита — продажа лонгов происходит около верхней линии, а сопроводительные шорты — рядом с нижней.



Эта версия "Конвертов" автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах. Индикатор разработан для изменения значения максимум однажды в неделю (или раз в месяц на недельном графике), что делает его пригодным даже на внутридневных данных (используйте параметр ‘Fixed channel size’ чтобы переключаться между режимами).