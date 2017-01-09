O envelope ou as linhas do canal são definidas paralelamente à média móvel (paralelo ao MA lento se você usar duas MAs). As duas linhas do canal devem conter aproximadamente 95% de todos os preços durante os últimos dois ou três meses em um gráfico diário, com apenas os extremos salientes do lado de fora.

As linhas do canal oferecem objetivos de lucro atraentes - encerrar compras perto da linha superior e encerrar vendas perto da linha inferior.



O envelope automático dimensiona automaticamente os canais calculando um desvio padrão para as últimas n barras. Ele é projetado para alterar o valor, no máximo, uma vez por semana (uma vez por mês em um gráfico semanal), tornando-o adequado mesmo para dados intra-diários (use o parâmetro 'Fixed channel size' para mudar de um modo para o outro).