エンベロープやチャンネルラインは、移動平均と平行に設定されます（2つのMAを使用する場合は低速MAに平行）。2つのチャネルラインは、過去2〜3ヶ月のすべての価格の約95％を日足で含み、極端なものだけが外部に突出していなければなりません。

チャネルラインは魅力的な利益目標を提供します。上線の近くでは買い、下線の近くでは売りをカバーします。



自動エンベロープは、最後のnバーの標準偏差を計算することによって、チャンネルのサイズを自動的に調整します。多くて週に1回の割合（週足では月に1回）で値を変更するように設計されているため、日中データにも適しています（「Fixed channel size（固定チャンネルサイズ）」パラメータを使用して1つのモードから別のモードに切り替えます）。