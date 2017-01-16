無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elderオートエンベロープ V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1839
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エンベロープやチャンネルラインは、移動平均と平行に設定されます（2つのMAを使用する場合は低速MAに平行）。2つのチャネルラインは、過去2〜3ヶ月のすべての価格の約95％を日足で含み、極端なものだけが外部に突出していなければなりません。
チャネルラインは魅力的な利益目標を提供します。上線の近くでは買い、下線の近くでは売りをカバーします。
自動エンベロープは、最後のnバーの標準偏差を計算することによって、チャンネルのサイズを自動的に調整します。多くて週に1回の割合（週足では月に1回）で値を変更するように設計されているため、日中データにも適しています（「Fixed channel size（固定チャンネルサイズ）」パラメータを使用して1つのモードから別のモードに切り替えます）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16826
正規化されたMACD
このバージョンは、既知の境界でMACDを正規化する試みです。Normalized Velocity（正規化された速度）
デフォルトでグラデーションの色付けを使用する正規化されたVelocityです。
新しい形のAroon指標
新しい可視性を持ったAroon指標チャート上のAroon
メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示するroon指標バージョン。