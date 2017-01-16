コードベースセクション
正規化されたMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
MACD同様に有用ですが、それからは一つのものが欠けています。つまり境界です。

MACDは境界のない指標で、トレンドが強いか弱いか、消え始めているかどうかを判断するために、何らかの最小値または最大値に達するかどうかを推定することは多くの場合できません。このバージョンは、上記したすべてを達成するために、既知の境界でMACDを正規化する試みです。

グラデーションでよくあるように、勾配デノミ色がいる場合には、カラーステップを2に設定します。


