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Индикаторы

Normalized MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3210
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Как бы ни была полезна MACD, ей, вероятно, не хватает одной вещи: границ.

MACD — индикатор, который не имеет границ, и часто по нему мы не можем определить, был ли достигнут минимум или максимум, насколько силен или слаб тренд, он крепнет или начинает истощаться. Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах, что позволило бы нам добиться всего вышеописанного.

Как обычно с градиентами, если вы хотите видеть только цвета на наклоне кривой, выставьте шаг цвета на 2.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16824

Normalized Velocity Normalized Velocity

Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.

RSI of MACD double RSI of MACD double

Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.

Aroon Indicator in new form Aroon Indicator in new form

Индикатор Арун в новом отображении.