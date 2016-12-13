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Normalized MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Как бы ни была полезна MACD, ей, вероятно, не хватает одной вещи: границ.
MACD — индикатор, который не имеет границ, и часто по нему мы не можем определить, был ли достигнут минимум или максимум, насколько силен или слаб тренд, он крепнет или начинает истощаться. Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах, что позволило бы нам добиться всего вышеописанного.
Как обычно с градиентами, если вы хотите видеть только цвета на наклоне кривой, выставьте шаг цвета на 2.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16824
Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.RSI of MACD double
Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.
Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.Aroon Indicator in new form
Индикатор Арун в новом отображении.