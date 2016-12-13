Как бы ни была полезна MACD, ей, вероятно, не хватает одной вещи: границ.



MACD — индикатор, который не имеет границ, и часто по нему мы не можем определить, был ли достигнут минимум или максимум, насколько силен или слаб тренд, он крепнет или начинает истощаться. Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах, что позволило бы нам добиться всего вышеописанного.



Как обычно с градиентами, если вы хотите видеть только цвета на наклоне кривой, выставьте шаг цвета на 2.

