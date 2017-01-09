CodeBaseSeções
Indicadores

MACD Normalizado - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
4152
Avaliação:
(17)
Publicado:
Útil como o MACD é, ele provavelmente carece de uma coisa: limites.

MACD é um indicador sem limites e muitas vezes não podemos estimar se algum tipo de mínimo ou máximo foi alcançado para decidir se uma tendência é forte, fraco ou está começando a se esgotar. Esta versão é uma tentativa de normalizar o MACD em limites conhecidos que permitam tudo o que foi descrito acima.

Como de costume com os gradientes, se você desejar apenas cores sobre a inclinação, defina as etapas de cores para 2.


