MACD Normalizado - indicador para MetaTrader 5
Útil como o MACD é, ele provavelmente carece de uma coisa: limites.
MACD é um indicador sem limites e muitas vezes não podemos estimar se algum tipo de mínimo ou máximo foi alcançado para decidir se uma tendência é forte, fraco ou está começando a se esgotar. Esta versão é uma tentativa de normalizar o MACD em limites conhecidos que permitam tudo o que foi descrito acima.
Como de costume com os gradientes, se você desejar apenas cores sobre a inclinação, defina as etapas de cores para 2.
