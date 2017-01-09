So nützlich der MACD auch immer ist, hat er doch einen Nachteil: Grenzen.



Der MACD ist ein ungebundener Indikator und vielfach können wir eine Form vom Maximum oder Minimum nicht bestimmen für eine Beurteilung, ob ein Trend stark, schwach oder am Ende ist. Diese Version versucht den MACD innerhalb bekannter Grenzen zu normalisieren, um so das oben Gesagte zu realisieren.



Wie jetzt üblich wieder mit Farbverläufen, wenn Sie nur Farben gemäß der Steigung sehen wollen, setzen Sie die Farbstufen auf 2.

