無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Normalized Velocity（正規化された速度） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 986
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは正規化されたVelocityです。デフォルトではグラデーションの色付けが使用されます。
グラデーションカラーを無効にするには、カラーステップを2未満に設定します。勾配の変更時に色を表示するように設定するには、色のステップを2に設定します。上のすべては、グラデーションで計算された異なる色合いで描画されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16823
MACDダブルのRSI
MACDダブルのRSIのMetaTrader 5 版。TTM波、v. 2.0
勾配が動向に合っているときにパーツを描くもう一つのバージョン。
正規化されたMACD
このバージョンは、既知の境界でMACDを正規化する試みです。Elderオートエンベロープ V2
自動エンベロープは、最後のn小節の標準偏差を計算することによって、チャネルのサイズを自動的に調整します。