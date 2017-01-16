これは正規化されたVelocityです。デフォルトではグラデーションの色付けが使用されます。

グラデーションカラーを無効にするには、カラーステップを2未満に設定します。勾配の変更時に色を表示するように設定するには、色のステップを2に設定します。上のすべては、グラデーションで計算された異なる色合いで描画されます。

