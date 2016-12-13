Это нормализованный индикатор Velocity. По умолчанию индикатор отрисовывается с градиентной окраской.

Чтобы отключить градиентность, установите шаг цвета меньше 2. Чтобы показывать цвет при изменении наклона, установите шаг цвета на 2, и все, что выше этого, будет отрисовываться различными оттенками градиентного цвета.

