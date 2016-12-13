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Индикаторы

Normalized Velocity - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1973
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Это нормализованный индикатор Velocity. По умолчанию индикатор отрисовывается с градиентной окраской.

Чтобы отключить градиентность, установите шаг цвета меньше 2. Чтобы показывать цвет при изменении наклона, установите шаг цвета на 2, и все, что выше этого, будет отрисовываться различными оттенками градиентного цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16823

RSI of MACD double RSI of MACD double

Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.

TTM Waves, v. 2.0 TTM Waves, v. 2.0

Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.

Normalized MACD Normalized MACD

Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.

Elder Auto Envelopes V2 Elder Auto Envelopes V2

Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.