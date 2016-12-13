Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Normalized Velocity - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1973
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это нормализованный индикатор Velocity. По умолчанию индикатор отрисовывается с градиентной окраской.
Чтобы отключить градиентность, установите шаг цвета меньше 2. Чтобы показывать цвет при изменении наклона, установите шаг цвета на 2, и все, что выше этого, будет отрисовываться различными оттенками градиентного цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16823
Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.TTM Waves, v. 2.0
Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.
Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.Elder Auto Envelopes V2
Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.