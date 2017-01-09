CodeBaseSeções
Indicadores

Velocidade Normalizada - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1447
Avaliação:
(15)
Publicado:
Esta é uma velocidade normalizada. Por padrão, ele está usando um gradiente de cor.

Para desligar o gradiente de cor, definir as etapas de cor para menos de 2. Para configurá-lo para mostrar as cores sobre a alteração da inclinação, defina as etapas de cores para 2 e todos acima serão desenhados em tons de gradiente das cores calculadas.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16823

