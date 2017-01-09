Participe de nossa página de fãs
Velocidade Normalizada - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1447
- Avaliação:
-
- Publicado:
Esta é uma velocidade normalizada. Por padrão, ele está usando um gradiente de cor.
Para desligar o gradiente de cor, definir as etapas de cor para menos de 2. Para configurá-lo para mostrar as cores sobre a alteração da inclinação, defina as etapas de cores para 2 e todos acima serão desenhados em tons de gradiente das cores calculadas.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16823
