Normalized Velocity - Indikator für den MetaTrader 5
- 785
Dies ist die normalisierte Geschwindigkeit ("Normalizing Velocity"). Standardmäßig verwendet er Farbverläufe.
Um die Farbverläufe auszuschalten, setzten die den Wert der Farbstufen auf unter 2. Um eine geringere Farbänderung zu zeigen, setzen Sie die Farbstufen auf 2, alles über 2 zeigt verschiedene Farbschattierung.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16823
