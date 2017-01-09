Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RSI eines doppelten MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist eine Version für den MetaTrader 5 des RSI eines doppelten MACD. Die Werte sind um -50 verschoben, um zusätzliche Kreuzungspunkte zu erhalten, wie die der Nulllinie. Im Original wäre das der Wert 50 des RSI. Das könnte helfen, besser den Zustand eines Trends zu erkennen.
