コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACDダブルのRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2407
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これはMACDダブルのRSIのMetaTrader 5 版です。このようなゼロラインでの交差があるように、値は-50だけシフトされます。それは本来、RSIの値50でしょう。トレンドの状態をさらに識別するのに少し役立ちます。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16822

TTM波、v. 2.0 TTM波、v. 2.0

勾配が動向に合っているときにパーツを描くもう一つのバージョン。

TTM波指標 TTM波指標

これは、TTM波A、TTM波BおよびTTM波Cの3つの別々の指標の組み合わせです。

Normalized Velocity（正規化された速度） Normalized Velocity（正規化された速度）

デフォルトでグラデーションの色付けを使用する正規化されたVelocityです。

正規化されたMACD 正規化されたMACD

このバージョンは、既知の境界でMACDを正規化する試みです。