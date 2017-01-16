無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACDダブルのRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2407
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これはMACDダブルのRSIのMetaTrader 5 版です。このようなゼロラインでの交差があるように、値は-50だけシフトされます。それは本来、RSIの値50でしょう。トレンドの状態をさらに識別するのに少し役立ちます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16822
TTM波、v. 2.0
勾配が動向に合っているときにパーツを描くもう一つのバージョン。TTM波指標
これは、TTM波A、TTM波BおよびTTM波Cの3つの別々の指標の組み合わせです。
Normalized Velocity（正規化された速度）
デフォルトでグラデーションの色付けを使用する正規化されたVelocityです。正規化されたMACD
このバージョンは、既知の境界でMACDを正規化する試みです。