RSI do MACD duplo - indicador para MetaTrader 5
Esta é a versão do RSI do MACD duplo para o MetaTrader 5 Os valores são deslocados por -50 a fim de ter um cruzamento adicional ao longo da linha zero. Ele seria igual ao original se o valor do RSI fosse 50. Ele pode ajudar um pouco mais para identificar, adicionalmente, um estado de tendência.
