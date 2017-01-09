CodeBaseSeções
RSI do MACD duplo - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Esta é a versão do RSI do MACD duplo para o MetaTrader 5 Os valores são deslocados por -50 a fim de ter um cruzamento adicional ao longo da linha zero. Ele seria igual ao original se o valor do RSI fosse 50. Ele pode ajudar um pouco mais para identificar, adicionalmente, um estado de tendência.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16822

