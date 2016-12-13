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RSI of MACD double - индикатор для MetaTrader 5
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Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5. Значения сдвинуты на -50, чтобы иметь дополнительные пересечения с нулевой линией. В оригинальном индикаторе оригинальное значение RSI было бы 50. Это может помочь дополнительно идентифицировать состояние тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16822
TTM Waves, v. 2.0
Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.TTM Waves Indicator
Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.
Normalized Velocity
Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.Normalized MACD
Эта версия — попытка нормализовать MACD в известных границах.