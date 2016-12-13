Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5. Значения сдвинуты на -50, чтобы иметь дополнительные пересечения с нулевой линией. В оригинальном индикаторе оригинальное значение RSI было бы 50. Это может помочь дополнительно идентифицировать состояние тренда.





