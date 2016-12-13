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Индикаторы

TTM Waves, v. 2.0 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2479
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду (позиция сравнивается с нулевой линией). Пустые участки оставлены намеренно: было интересно, как это будет выглядеть в подобном случае.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16821

TTM Waves Indicator TTM Waves Indicator

Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.

RSI of MACD double RSI of MACD double

Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.

Normalized Velocity Normalized Velocity

Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.