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TTM Waves, v. 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду (позиция сравнивается с нулевой линией). Пустые участки оставлены намеренно: было интересно, как это будет выглядеть в подобном случае.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16821
TTM Waves Indicator
Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.Guppy MMA of Double Smoothed Ema
Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.
RSI of MACD double
Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.Normalized Velocity
Нормализованный индикатор Velocity, для отрисовки которого по умолчанию используется градиентное окрашивание.