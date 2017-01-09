CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TTM Waves, v. 2.0 - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
978
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Noch eine Version, die ihre Bereiche zeichnet, wenn die Steigung dem Trend entspricht (Position im Vergleich zur Nulllinie). Leere Bereiche sind gewollt: Ich wollte sehen wie das aussieht.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16821

TTM Waves Indicator TTM Waves Indicator

Dies ist eine Kombination von 3 einzelnen Indikatoren: TTM wave A, TTM wave B and TTM wave C.

Guppy MMA des doppelt geglätteten EMA Guppy MMA des doppelt geglätteten EMA

Diese Version verwendet doppelt geglättete EMAs statt der regulären.

RSI eines doppelten MACD RSI eines doppelten MACD

Die Version für den MetaTrader 5 des RSI eines doppelten MACD

Normalized Velocity Normalized Velocity

Die normalisierte Geschwindigkeit ("Normalizing Velocity") mit Farbverläufen.