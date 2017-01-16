コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TTM波、v. 2.0 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1208
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
勾配が動向に合っているときにパーツを描くもう一つのバージョン（ポジションをゼロラインと比較）。空白の領域は、意図的に残されています、それがどのように見えるかの好奇心がありました。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16821

