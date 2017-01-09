Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TTM Waves, v. 2.0 - indicador para MetaTrader 5
Mais uma versão que desenha as partes quando a inclinação está de acordo com a tendência (posição em relação à linha zero). As áreas em branco são deixados de propósito: estava curioso como ela iria parecer nesse caso e eu meio que gostei disso.
Indicador TTM Waves
Esta é uma combinação de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B e TTM wave C.MMA Guppy da EMA Duplamente Suavizada
Esta versão está usando a EMA Duplamente Suavizada, e não algum média móvel regular.
RSI do MACD duplo
A versão do RSI do MACD duplo para o MetaTrader 5Velocidade Normalizada
A velocidade de normalização, usando, por padrão, um gradiente de cor.