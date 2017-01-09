MÉDIA MÓVEL MÚLTIPLA DE GUPPY ™

Este indicador foi desenvolvido por Daryl Guppy. Ele foi totalmente explicado na TREND TRADING. Ele captura o comportamento inferido de traders e investidores usando dois grupos de médias. Usa a repetição fractal para identificar os pontos de acordo e desacordo que precedem mudanças da tendência significativos.

APLICAÇÃO

Aplicado para compreender a natureza e o caráter da tendência. Usado para avaliar o grau e extensão da atividade do trading. A atividade de negociação excessiva pode desestabilizar as tendências fortes. A análise de tendências permite a seleção mais eficaz das estratégias de negociação adequadas, tais como rompimento, continuação da tendência ,etc. Pode ser aplicado para o lado comprado e vendido da negociação. Pode ser aplicado a negociação intra-diária. Também é usado para a análise de investimento a longo prazo.

TÁTICAS

Junte-se as tendências estabelecidas em pontos de fraqueza dos preços

Junte-se as tendências estabelecidas rompendo novas máximas

Negocie rompimentos usando rali em fundos e repiques

Negocie em ralis de tendência de baixa, em vez de rompimentos de tendência

Reconheça rompimento de tendências ao longo de seu desenvolvimento

REGRAS

O grau e a natureza da separação do grupo a longo prazo define a força da tendência e sua fraqueza

O grau e a natureza da separação do grupo a curto prazo define a natureza da atividade da tendência.

O grau e a natureza da separação entre os dois grupos de médias móveis definem o o caráter da tendência.

Compressão mostra o acordo sobre preço e valor.

A compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indicam uma grande reavaliação do ativo e um potencial para a mudança da tendência

Negocie na direção do grupo de longo prazo das médias

As relações entre os grupos fornecem as informações necessárias sobre a natureza e o caráter da tendência.

Não use como uma ferramenta de cruzamento de média móvel

VANTAGENS

Permite uma análise eficaz do ambiente da tendência

Melhora a seleção das táticas de negociação apropriadas

Melhor compreensão da força da tendência

Avaliação eficaz dos movimentos de preços incomuns, tais como fundo e topos

Compreensão efetiva da atividade de negociação e comportamento



DESVANTAGENS

Não é eficazmente aplicado a ativas de pouca tendência

Não pode ser aplicado a todas os ativos com tendências

Não utilize como um sinal de cruzamento média móvel

A coloração para os valores intermediários é feito automaticamente, já que o número real de parâmetros é pequeno, o indicador deve ser fácil de usar.



Esta versão está usando a EMA Duplamente Suavizada, e não algum média móvel regular.



