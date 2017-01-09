Participe de nossa página de fãs
MÉDIA MÓVEL MÚLTIPLA DE GUPPY ™
Este indicador foi desenvolvido por Daryl Guppy. Ele foi totalmente explicado na TREND TRADING. Ele captura o comportamento inferido de traders e investidores usando dois grupos de médias. Usa a repetição fractal para identificar os pontos de acordo e desacordo que precedem mudanças da tendência significativos.
APLICAÇÃO
Aplicado para compreender a natureza e o caráter da tendência. Usado para avaliar o grau e extensão da atividade do trading. A atividade de negociação excessiva pode desestabilizar as tendências fortes. A análise de tendências permite a seleção mais eficaz das estratégias de negociação adequadas, tais como rompimento, continuação da tendência ,etc. Pode ser aplicado para o lado comprado e vendido da negociação. Pode ser aplicado a negociação intra-diária. Também é usado para a análise de investimento a longo prazo.
TÁTICAS
- Junte-se as tendências estabelecidas em pontos de fraqueza dos preços
- Junte-se as tendências estabelecidas rompendo novas máximas
- Negocie rompimentos usando rali em fundos e repiques
- Negocie em ralis de tendência de baixa, em vez de rompimentos de tendência
- Reconheça rompimento de tendências ao longo de seu desenvolvimento
REGRAS
- O grau e a natureza da separação do grupo a longo prazo define a força da tendência e sua fraqueza
- O grau e a natureza da separação do grupo a curto prazo define a natureza da atividade da tendência.
- O grau e a natureza da separação entre os dois grupos de médias móveis definem o o caráter da tendência.
- Compressão mostra o acordo sobre preço e valor.
- A compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indicam uma grande reavaliação do ativo e um potencial para a mudança da tendência
- Negocie na direção do grupo de longo prazo das médias
- As relações entre os grupos fornecem as informações necessárias sobre a natureza e o caráter da tendência.
- Não use como uma ferramenta de cruzamento de média móvel
VANTAGENS
- Permite uma análise eficaz do ambiente da tendência
- Melhora a seleção das táticas de negociação apropriadas
- Melhor compreensão da força da tendência
- Avaliação eficaz dos movimentos de preços incomuns, tais como fundo e topos
- Compreensão efetiva da atividade de negociação e comportamento
DESVANTAGENS
- Não é eficazmente aplicado a ativas de pouca tendência
- Não pode ser aplicado a todas os ativos com tendências
-
Não utilize como um sinal de cruzamento média móvel
A coloração para os valores intermediários é feito automaticamente, já que o número real de parâmetros é pequeno, o indicador deve ser fácil de usar.
Esta versão está usando a EMA Duplamente Suavizada, e não algum média móvel regular.
