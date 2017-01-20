CodeBaseSecciones
RSX Variation - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
RSX, en sí mismo, se define con mayor frecuencia como un "RSI suavizador", y en la mayoría de los casos, es cierto.

RSX usa en sus cálculos lo que podríamos llamar un momentum con periodo 1. Esta versión es una variación del tema correspondiente y le permitirá usar la longitud del momentum que usted quiera. Como es lógico, esto provocará el aumento del retraso, pero en ciertos casos (si el periodo del momentum se ha aumentado especialemente) puede filtrar ciertas señales falsas.


DVD Level DVD Level

El asesor abre operaciones cuando el precio se acerca al centavo entero, por ejemplo, a 1.39, 1.40 o 1.41.

Exp_ZeroFillingStop Exp_ZeroFillingStop

El experto pasa la posición a ausencia de pérdidas, es decir, pone un stop-loss al nivel del precio de apertura de posición cuando el precio del activo financiero alcanza el número de puntos de beneficio que se ha definido con el parámetro de entrada del experto.

Double Smooothed EMA Double Smooothed EMA

Versión de gradiente de la EMA de doble suavizado.

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Esta versión usa la ЕМА de doble suavizado, y no una МА habitual.