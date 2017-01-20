Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSX Variation - indicador para MetaTrader 5
RSX, en sí mismo, se define con mayor frecuencia como un "RSI suavizador", y en la mayoría de los casos, es cierto.
RSX usa en sus cálculos lo que podríamos llamar un momentum con periodo 1. Esta versión es una variación del tema correspondiente y le permitirá usar la longitud del momentum que usted quiera. Como es lógico, esto provocará el aumento del retraso, pero en ciertos casos (si el periodo del momentum se ha aumentado especialemente) puede filtrar ciertas señales falsas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16817
