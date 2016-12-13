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Guppy MMA of Double Smoothed Ema - индикатор для MetaTrader 5
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GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™
Этот индикатор был разработан Дерилом Гуппи. Его полное описание находится в работе TREND TRADING. Индикатор предсказывает поведение трейдеров и инвесторов с использованием двух групп средних. Для идентификации точек согласия и несогласия, предшествующих значительным изменениям тренда, используются фрактальные повторности.
Применение
Применяется для понимания природы и характера тренда. Используется для оценки степени и масштабов торговой активности. Чрезмерная торговая активность может дестабилизировать сильные тренды. Анализ трендов позволяет более эффективно выбирать соответствующие торговые стратегии — такие, как торговлю на пробоях, следование за трендом и т.д. Может быть применен к торговле в обоих направлениях. Может использоваться во внутридневном трейдинге. Также используется для анализа стиля долгосрочных инвестиций.
Тактика
- Присоединение к установившемуся тренду в точках слабости цены
- Присоединение к установившемуся тренду на пробоях к новым максимумам
- Торговля на пробоях с использованием длительных спадов и отскоков
- Торговля на длительных отрицательных ралли предпочтительнее, чем на изменении тренда
- Ранее распознавание изменения тренда
Правила
- Степень и характер разделения поведения групп в долгосрочной перспективе определяет силу и слабость тренда
- Степень и характер разделения групп в краткосрочной перспекитве определяет характер торговой активности.
- Степень и характер разделения между двумя группами скользящих средних определяет характер тренда.
- Сжатия показывают "согласие" между ценой и объемами.
- Одновременное сжатие обеих групп сигнализирует о сильной переоценке актива и - потенциально - о грядущей смене тренда.
- Торговля в направлении долгосрочной группы скользящих средних.
- Соотношения между группами дают важную информацию о природе и характере тренда.
- Не используйте как инструмент интерпретации пересечения скользящих средних.
Преимущества
- Позволяет эффективно анализировать окружающую среду для тренда.
- Позволяет выбирать подходящие торговые тактики.
- Лучшее понимание силы тренда.
- Эффективная оценка необычных ценовых дивижений, таких, как пики и провалы.
- Эффективное понимание торговой активности и поведения трейдеров и инвесторов.
Недостатки
- Неэффективно для активов, находящихся в боковике
- Не может быть применен ко всем трендовым активам
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Не может быть использован как сигнал пересечения скользящих средних
Окраска для промежуточных значений осуществляется автоматически, поэтому фактическое количество параметров невелико, и индикатор прост в использовании.
Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16819
Градиентная версия дважды сглаженной EMA.RSX Variation
Эта версия RSX позволяет вам использовать его вместо моментума любой длины.
Это комбинация трех разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B и TTM волна C.TTM Waves, v. 2.0
Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.