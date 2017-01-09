GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™

Dieser Indikator wurde von Daryl Guppy entwickelt. Er wird vollständig in TREND TRADING erklärt. Er sagt das Verhalten der Händler und Investoren mittels zwei Gruppen von Mittelwerten voraus. Die Verwendung fraktaler Wiederholungen zur Identifikation von Zustimmung und Ablehnung erlaubt die Vorhersage von Trendänderungen.

VERWENDUNG

Angewandt, um Natur und Charakter des Trends zu verstehen. Verwendet, um den Grad und Umfang der Handelstätigkeit zu beurteilen. Übermäßige Handelstätigkeit kann starke Trends destabilisieren. Eine Trendanalyse ermöglicht eine effektivere Auswahl der angemessenen Handelsstrategie, wie den Ausbruch, die Trendfortsetzung etc. Es kann für Käufe und Verkäufe verwendet werden. Es auch für den Intraday-Handel verwendet werden. Ebenso wie für den längerfristigen Handel.

TAKTIK

Trete den etablierten Trends bei im Falle einer kleinen Schwäche.

Trete den etablierten Trends bei beim Durchbruch der letzten Extrema.

Handele Ausbrüche in Schwächephasen und Erholungen.

Handele Abwärtstrends als Trend und nicht als Trendwechsel.

Erkenne Trendwechsel frühzeitig.

REGELN

Grad und Art der Spreizung der Langzeit-Gruppe definieren die Trendstärke und -schwäche.

Grad und Art der Spreizung der Kurzzeit-Gruppe definieren die Art der Handelsaktivität.

Grad und Art des Abstandes zwischen den beiden Gruppen der gleitenden Durchschnitte bestimmen den Charakter des Trends.

Eine Verengung zeigt ein Übereinkommen von Preis und Wert.

Die Verengung beider Gruppen zur selben Zeit zeigt eine grundsätzliche Neubewertung der Aktie und ein Potential für einen Trendwechsel.

Handele in Richtung des Trends der Gruppe der langfristigen Mittelwerte.

Die Beziehungen zwischen den Gruppen liefert die notwendigen Informationen über Natur und Charakter eines Trends.

Verwende nicht das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte.

VORTEILE

Ermöglicht eine effektive Analyse der Trendsituation.

Verbessert die Auswahl der angemessenen Handelsstrategie.

Besseres Verständnis der Trendstärke.

Eine effektive Bewertung ungewöhnlicher Kursbewegungen, wie Einbrüche oder Spitzen.

Effektives Verständnis der Handelsaktivitäten und des Marktverhaltens.



NACHTEILE

Ist nicht effektiv bei Aktien ohne Trend.

Kann nicht auf jede Aktien in einem Trend angewendet werden.

Verwenden Sie nicht das Kreuzen der gleitenden Durchschnitte als Signal.

Die Farbgebung für die Zwischenwerte werden automatisch vorgenommen, so dass die tatsächliche Anzahl der Parameter klein und die Verwendung des Indikator einfach ist.



Diese Version verwendet doppelt geglättete EMAs statt der regulären.



