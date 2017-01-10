Guppy 多重均线 ™

此指标是由 Daryl Guppy 开发的。它的完整解释在 趋势交易。通过运用两组均线来捕获交易者和投资者的推断行为。使用分形重复来识别明显的趋势变化之前的共振点和分歧点。

应用

适用于理解趋势的性质和特点。用于评估交易活动的程度和广度。过度交易活动可破坏强劲的趋势。趋势分析可以更有效地选择适当的交易策略, 例如突破, 趋势延续等。可适用于长线和短线交易。可适用于日内交易。也用于长期投资风格分析。

策略

在价格弱势点加入已确立的趋势

当突破新高时加入已确立的趋势

突破后使用回撤反弹进行交易

下跌趋势反弹应作为反弹而非趋势突破进行交易

识别趋势突破作为它们拓展

规则

在长线组内的分离程度和性质决定了趋势的强弱

在短线组内的分离程度和性质决定了交易活动的性质。

两组移动平均线之间的分离程度和性质定义了趋势的特征。

黏合表示价格和价值一致。

两组同时黏合表示股票的重大重新估值, 以及趋势变化的可能性

依据长线组的均线方向进行交易

组之间的关系提供了有关趋势的性质和特征的必要信息。

不要将其用作均线交叉工具

优点

允许趋势环境的有效分析

改进了相应交易策略的选择

更好地理解趋势强度

有效评估非正常价格走势, 如探底回缩和尖顶

有效理解交易活动和行为



缺点

对于缺乏趋势的股票无效

不能适用于所有趋势股票

不能用作均线交叉信号

中间值的着色自动完成, 因此实际参数数量较少, 指标易于使用。



此版本使用双重平滑 ema, 而非一些常规的移动平均。



