Guppy 多重均线 ™
此指标是由 Daryl Guppy 开发的。它的完整解释在 趋势交易。通过运用两组均线来捕获交易者和投资者的推断行为。使用分形重复来识别明显的趋势变化之前的共振点和分歧点。
应用
适用于理解趋势的性质和特点。用于评估交易活动的程度和广度。过度交易活动可破坏强劲的趋势。趋势分析可以更有效地选择适当的交易策略, 例如突破, 趋势延续等。可适用于长线和短线交易。可适用于日内交易。也用于长期投资风格分析。
策略
- 在价格弱势点加入已确立的趋势
- 当突破新高时加入已确立的趋势
- 突破后使用回撤反弹进行交易
- 下跌趋势反弹应作为反弹而非趋势突破进行交易
- 识别趋势突破作为它们拓展
规则
- 在长线组内的分离程度和性质决定了趋势的强弱
- 在短线组内的分离程度和性质决定了交易活动的性质。
- 两组移动平均线之间的分离程度和性质定义了趋势的特征。
- 黏合表示价格和价值一致。
- 两组同时黏合表示股票的重大重新估值, 以及趋势变化的可能性
- 依据长线组的均线方向进行交易
- 组之间的关系提供了有关趋势的性质和特征的必要信息。
- 不要将其用作均线交叉工具
优点
- 允许趋势环境的有效分析
- 改进了相应交易策略的选择
- 更好地理解趋势强度
- 有效评估非正常价格走势, 如探底回缩和尖顶
- 有效理解交易活动和行为
缺点
- 对于缺乏趋势的股票无效
- 不能适用于所有趋势股票
-
不能用作均线交叉信号
中间值的着色自动完成, 因此实际参数数量较少, 指标易于使用。
此版本使用双重平滑 ema, 而非一些常规的移动平均。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16819
