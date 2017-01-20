CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic of RSX - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1441
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Estocástico que usa RSX como parámetro de entrada para los cálculos.

Este estocástico es adecuado para fortalecer los extremos de cualquier instrumento en el que se aplique. Se usa como "RSI suavizador" (RSX es un RSI suavizado, pero sin retardo añadido). Y en este caso, muestra suavemente la tendencia actual, los niveles de sobrecompra y sobreventa (que en el caso concreto de este indicador, seguramente, interesarán en mayor grado al usuario).

El código usa los cálculos generales del estocástico, y también coloroa los valores de acuerdo con el gradiente de color, para facilitar el seguimiento del cambio de la tendencia actual.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16804

Stochastic of Adaptive Smoother Stochastic of Adaptive Smoother

La adaptación tiene lugar usando la desviación estándar.

Adaptive Smoother Adaptive Smoother

Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.

Donchian Channel MTF Donchian Channel MTF

Versión de marco múltiple del canal Donchian.

Tushar Chande's DMI Tushar Chande's DMI

Índice de impulso dinámico de Tushar Chande (perfeccionado)