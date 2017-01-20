Estocástico que usa RSX como parámetro de entrada para los cálculos.

Este estocástico es adecuado para fortalecer los extremos de cualquier instrumento en el que se aplique. Se usa como "RSI suavizador" (RSX es un RSI suavizado, pero sin retardo añadido). Y en este caso, muestra suavemente la tendencia actual, los niveles de sobrecompra y sobreventa (que en el caso concreto de este indicador, seguramente, interesarán en mayor grado al usuario).



El código usa los cálculos generales del estocástico, y también coloroa los valores de acuerdo con el gradiente de color, para facilitar el seguimiento del cambio de la tendencia actual.





