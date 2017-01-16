RSXを計算のための入力として使用するストキャスティクス。

この場合、「スムーザーRSI」と呼ばれるものを使用して、適用されるあらゆる価値の極限を強化するのに有用なストキャスティクス（RSXはスムーザーRSIですが、ラグを追加することはありません）。そしてこの場合は現在の動向と買われ過ぎと売われ過ぎのレベルのリトレースメントがスムーズに示されています（この指標の場合、おそらくこれは最も監視されるべきものです）。



コードは一般的なストキャスティクス計算を使用し、現在の動向の決定（または変更）を容易にするために、ストキャスティクスの値と比較してグラディエントカラーに応じて値の色付けを設定します。





