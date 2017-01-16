無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSXストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
RSXを計算のための入力として使用するストキャスティクス。
この場合、「スムーザーRSI」と呼ばれるものを使用して、適用されるあらゆる価値の極限を強化するのに有用なストキャスティクス（RSXはスムーザーRSIですが、ラグを追加することはありません）。そしてこの場合は現在の動向と買われ過ぎと売われ過ぎのレベルのリトレースメントがスムーズに示されています（この指標の場合、おそらくこれは最も監視されるべきものです）。
コードは一般的なストキャスティクス計算を使用し、現在の動向の決定（または変更）を容易にするために、ストキャスティクスの値と比較してグラディエントカラーに応じて値の色付けを設定します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16804
適応スムーザーストキャスティクス
適応は標準偏差を使って行われます。適応スムーザー
部分的な計算期間を持つ可能性を使用して適応性を持たせることができるあと一つの平均/スムーザー。
ドンチャンチャネルMTF
ドンチャンチャネルの多時間枠版。Tushar ChandeのDMI
動的モメンタム指数