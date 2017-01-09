Der Stochastik, der mit den Daten des RSX rechnet.

Der Stochastik zeigt sehr gut Extrema von allem, auf die er angewendet wird; in diesem Fall verwenden wir den so genannten "Smoother RSI" (RSX ist ein geglätteter RSI ohne zusätzliche Verzögerung). In diesem Falle zeigt er schön verlaufend, den aktuellen Trend und die überkauften bzw. überverkauften Zonen (das für diesen Indikator das wohl Wichtigste ist).



Der Code verwendet die ursprüngliche Berechnungsmethode der Stochastik und bestimmt den Farbverlauf in Abhängigkeit von den Werten der Stochastik für eine besseres Erkennen der Trends.





