CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Stochastik des RSX - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1261
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Stochastik, der mit den Daten des RSX rechnet.

Der Stochastik zeigt sehr gut Extrema von allem, auf die er angewendet wird; in diesem Fall verwenden wir den so genannten "Smoother RSI" (RSX ist ein geglätteter RSI ohne zusätzliche Verzögerung). In diesem Falle zeigt er schön verlaufend, den aktuellen Trend und die überkauften bzw. überverkauften Zonen (das für diesen Indikator das wohl Wichtigste ist).

Der Code verwendet die ursprüngliche Berechnungsmethode der Stochastik und bestimmt den Farbverlauf in Abhängigkeit von den Werten der Stochastik für eine besseres Erkennen der Trends.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16804

Stochastik des "Adaptive Smoother" Stochastik des "Adaptive Smoother"

Die Anpassung verwendet die Standardabweichung.

Adaptive Glättung Adaptive Glättung

Eine weiterer Indikator mit Durchschnittsbildung/Glättung, der mit fraktionierten Berechnungsperioden eine größere Adaption erreicht.

Donchian Kanal MTF Donchian Kanal MTF

Die Version des Donchian-Kanals für viele Zeitrahmen (multitimeframe).

Tushar Chandes DMI Tushar Chandes DMI

Ein dynamischer Momentum Index