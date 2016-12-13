Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.

Этот стохастик хорошо подходит для усиления экстремумов для любого инструмента, на котором он применяется. Он используется как "сглаживающий RSI" (RSX — сглаженная RSI, но без добавления запаздывания). И в этом случае он плавно показывает текущий тренд, уровни перекупленности и перепроданности (которые в случае конкретно этого индикатора, скорее всего, будут интересовать пользователя в наибольшей степени).



Код использует общее вычисление стохастика, а также раскрашивает значения в соответствии с цветовым градиентом, чтобы упростить отслеживание изменения текущего тренда.





