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Индикаторы

Stochastic of RSX - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3630
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.

Этот стохастик хорошо подходит для усиления экстремумов для любого инструмента, на котором он применяется. Он используется как "сглаживающий RSI" (RSX — сглаженная RSI, но без добавления запаздывания). И в этом случае он плавно показывает текущий тренд, уровни перекупленности и перепроданности (которые в случае конкретно этого индикатора, скорее всего, будут интересовать пользователя в наибольшей степени).

Код использует общее вычисление стохастика, а также раскрашивает значения в соответствии с цветовым градиентом, чтобы упростить отслеживание изменения текущего тренда.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16804

Stochastic of Adaptive Smoother Stochastic of Adaptive Smoother

Адаптация происходит с использованием стандартного отклонения.

Adaptive Smoother Adaptive Smoother

Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.

Donchian Channel MTF Donchian Channel MTF

Мультитаймфреймовая версия канала Дончиана.

Tushar Chande's DMI Tushar Chande's DMI

Индекс динамического импульса Тушара Шанде (доработанный)