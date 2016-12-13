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Stochastic of RSX - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастик, который использует RSX как входной параметр для расчетов.
Этот стохастик хорошо подходит для усиления экстремумов для любого инструмента, на котором он применяется. Он используется как "сглаживающий RSI" (RSX — сглаженная RSI, но без добавления запаздывания). И в этом случае он плавно показывает текущий тренд, уровни перекупленности и перепроданности (которые в случае конкретно этого индикатора, скорее всего, будут интересовать пользователя в наибольшей степени).
Код использует общее вычисление стохастика, а также раскрашивает значения в соответствии с цветовым градиентом, чтобы упростить отслеживание изменения текущего тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16804
Адаптация происходит с использованием стандартного отклонения.Adaptive Smoother
Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.
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