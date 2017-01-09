Estocástico que usa o RSX como uma entrada para os cálculos.

O estocástico que é bom para reforçar os extremos de qualquer valor que ele é aplicado a, neste caso, ele está utilizando o "smoother rsi" (RSX é um rsi mais suaves, mas sem a adição de desfasamento). E, neste caso, ele exibe suavemente a tendência atual e os níveis de retração sobrecomprado e sobrevendido (que, provavelmente, no caso deste indicador é o que mais deve ser monitorado).



O código usa o cálculo estocástico genérico e também define a coloração dos valores de acordo com o gradiente de cor em relação ao vale da ordem n do estocástico para fazer a determinação da tendência atual (ou a mudança do mesmo) mais fácil.





