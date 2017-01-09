CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Estocástico do RSX - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2419
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Estocástico que usa o RSX como uma entrada para os cálculos.

O estocástico que é bom para reforçar os extremos de qualquer valor que ele é aplicado a, neste caso, ele está utilizando o "smoother rsi" (RSX é um rsi mais suaves, mas sem a adição de desfasamento). E, neste caso, ele exibe suavemente a tendência atual e os níveis de retração sobrecomprado e sobrevendido (que, provavelmente, no caso deste indicador é o que mais deve ser monitorado).

O código usa o cálculo estocástico genérico e também define a coloração dos valores de acordo com o gradiente de cor em relação ao vale da ordem n do estocástico para fazer a determinação da tendência atual (ou a mudança do mesmo) mais fácil.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16804

Estocástico do Smoother Adaptativo Estocástico do Smoother Adaptativo

A adaptação é feita usando o desvio padrão.

Smoother Adaptativo Smoother Adaptativo

Mais uma média/smoother que, devido a possibilidade do cálculo fraccionado do período, ela pode ser utilizada para ser adaptável.

Canal de Donchian MTF Canal de Donchian MTF

A versão multitimeframe do canal de Donchian.

DMI de Tushar Chande DMI de Tushar Chande

Índice de Impulso Dinâmico