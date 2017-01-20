Mira cómo descargar robots gratis
Donchian Channel MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2532
- Ranking:
-
- Publicado:
Versión de marco múltiple del canal Donchian.
El canal de Donchian es un indicador usado en el trading y desarrollado por Richard Donchian. Se forma según el mayor máximo y el menor mínimo en los últimos n periodos. La zona entre el máximo y el mínimo será prreciasamente el canal del periodo elegido.La diferencia con respecto al canal clásico reside en que este canal está desplazado un periodo. Este desplazamiento permite recibir las señales (cuando el precio de cierre rompe la franja superior o inferior, esto se asume como señal de apertura de una posición larga o corta).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16805
