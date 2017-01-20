Definición de "Índice de impulso dinámico"

Indicador usado en el análisis técnico, que determina las condiciones de sobrecompra y sobreventa de distintos instrumentos. Este indicador es muy parecido al índice de fuerza relativa (RSI). La principal diferencia entre estos dos indicadores reside en que RSI usa un número fijo de periodos temporales (normalmente 14), mientras que el índice de impulso dinámico utiliza diferentes periodos a medida que cambia la volatilidad.

Explicación del índice de impulso dinámico

Este indicador se interpreta conforme al mismo principio que RSI, en el que los valores por debajo de 30 se definen como sobreventa, y por encima de 70, como sobrecompra. El número de periodos temporales usados en el impulso dinámico disminuirá a medida que crezca la volatilidad del activo elegido. Esto hará al indicador reaccionar con mayor sensibilidad que RSI a los cambios de precio.

Esta versión tiene suavizado adicional mediante el uso de RSX en los cálculos, y no de RSI. Esto se ha añadido para hacer el indicador más legible. El original DMI Chande está menos suavizado que la versión real del indicador, y puede enviar más señales falsas. El uso de RSX en lugar de RSI no aumentará los retrasos, y de esta forma podremos decir que el indicador no es peor que el original.





