CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Estocástico do Smoother Adaptativo - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1525
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Estocástico do Smoother Adaptativo Neste aqui, em vez de usar uma "simples" suavização, foi utilizado a suavização adaptativa de desvio padrão para a filtragem dos preços.

A adaptação é feita utilizando o desvio padrão, para deixar o indicador reagir às alterações de preços o mais rápido possível. Os preços filtrados são adicionados para distinguir os sinais falso positivos, por causa disso, nós podemos considerar ele como um indicador de tendência.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16803

Smoother Adaptativo Smoother Adaptativo

Mais uma média/smoother que, devido a possibilidade do cálculo fraccionado do período, ela pode ser utilizada para ser adaptável.

Estocástico do Super Smoother, v.2 Estocástico do Super Smoother, v.2

A segunda versão do indicador com recursos adicionais.

Estocástico do RSX Estocástico do RSX

Estocástico que usa o RSX como uma entrada para os cálculos.

Canal de Donchian MTF Canal de Donchian MTF

A versão multitimeframe do canal de Donchian.