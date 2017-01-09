Participe de nossa página de fãs
Estocástico do Smoother Adaptativo - indicador para MetaTrader 5
Estocástico do Smoother Adaptativo Neste aqui, em vez de usar uma "simples" suavização, foi utilizado a suavização adaptativa de desvio padrão para a filtragem dos preços.
A adaptação é feita utilizando o desvio padrão, para deixar o indicador reagir às alterações de preços o mais rápido possível. Os preços filtrados são adicionados para distinguir os sinais falso positivos, por causa disso, nós podemos considerar ele como um indicador de tendência.
